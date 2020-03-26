Джакарта, , 09:58 — REGNUM Число положительных случаев заболевания коронавирусом в столице Индонезии Джакарте увеличилось на 32 человека, сообщает информационный портал Detik.

В настоящее время в Джакарте зарегистрировано 472 положительных случаев заболевания коронавирусом. Количество скончавшихся также увеличилось с 37 до 43 человек.

Между тем на национальном уровне в Индонезии было выявлено 790 случаев заболевания COVID-19, из которых 58 человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, число инфицированных коронавирусом граждан Индонезии за рубежом составляет 79 человек.

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