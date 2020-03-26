Томск, , 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.

Как сообщили ИА REGNUM 26 марта в областном УМВД, в мессенджерах распространяется запись, содержащая обращение к родителям. В ней говорится, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные полицейские патрули по торговым центрам. Полицейские якобы ищут слоняющихся по ТЦ детей и подростков, а вскоре должны начаться рейдовые мероприятия по школам. И если «ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы». А если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, то «родителей накажут штрафом».

В томской полиции уточнили, что эта запись содержит недостоверные сведения и является фейковой.

Между тем за распространение фейковой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, грозит административная ответственность.

Томичей призывают верить лишь официальным источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Хабаровского края также опровергла распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о рейдах в супермаркетах с целью выявления несовершеннолетних в период карантина по COVID-19.

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