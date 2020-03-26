Сочи, Краснодарский край, , 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта. Об этом он написал на своей странице в Instagram, комментируя решения президента в связи с пандемией коронавируса.

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.

Кроме того, глава города обратился к жителям города с призывом воздержаться от посещения общественных мест в период объявленных президентом каникул.

«Просьба ко всем жителям города, для вашего здоровья, для общего блага воздержитесь в ближайшие дни от посещения общественных мест. Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты — сейчас жизненно важная мера», — написал Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Кубани выявлено девять заражённых новым коронавирусом. С 26 марта в крае прекращают работу кинотеатры, детские центры, фудкорты в торговых центрах. Прочие развлекательные заведения.