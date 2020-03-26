Владивосток, , 09:57 — REGNUM Заходы круизных лайнеров в порт Владивосток в апреле и мае официально отменены судовладельцами из-за падения туристического спроса.

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Не только запрет Роспотребнадзора на заход в порт Владивосток круизных лайнеров, но и потребительское поведение заставляет судовладельцев отменять ранее запланированные рейсы, пишет PrimaMediа.

«Заход лайнера Westerdam, который был запланирован на 19 апреля, отменен судовладельцем. Компании ориентируются на спрос, пролонгацию броней на каютах, заполняемость судна», — рассказал генеральный директор «Владивостокского морского терминала» Валерий Нагорный.

Также он рассказал, что запланированные на май судозаходы отменены по тем же причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивосток не пустили круизное судно.