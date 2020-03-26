Киев, , 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.

По его словам, Украина может жёсткими методами остановить распространение коронавирусной инфекции.

«Третий столп борьбы — это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать, что медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам», — рассказал министр.

Емец отметил, что в течение многих лет медицинскую систему Украины методично разрушали. Кроме того, даже в условиях пандемии коронавируса находятся люди, которые мешают министерству работать.

«Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизни и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю, если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофической», — подчеркнул глава минздрава Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Емец сравнил с трупами людей старше 65 лет, заявив, что государство должно выделять деньги «на живых людей, а не на трупы».

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