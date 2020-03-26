Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
По его словам, Украина может жёсткими методами остановить распространение коронавирусной инфекции.
Емец отметил, что в течение многих лет медицинскую систему Украины методично разрушали. Кроме того, даже в условиях пандемии коронавируса находятся люди, которые мешают министерству работать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Емец сравнил с трупами людей старше 65 лет, заявив, что государство должно выделять деньги «на живых людей, а не на трупы».
Читайте также: Глава минздрава Украины сравнил людей старше 65 лет с трупами