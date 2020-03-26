Новосибирск, , 09:49 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе хоть и напряжённая, но стабильная и всё под контролем.

«У нас пока небольшое количество заболевших. Это пять человек. Это всё женщины, которые в марте вернулись в Новосибирскую область из Европы. Мы тут же выявили круг лиц, которые контактировали с ними. В основном это пассажиры внутренних рейсов. Эти женщины летели к нам через Санкт-Петербург и Москву. И таких контактных 251 человек под контролем. А вообще в целом под контролем находятся 3817 новосибирцев», — прокомментировал Травников в режиме дистанционной видеосвязи.

По словам губернатора, вся система регионального здравоохранения готова, аппараты искусственной вентиляции лёгких проверены, дополнительные мощности в инфекционных отделениях тоже подготовлены. Сейчас в работе 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 21 выводят из консервации и столько же приобретут в ближайшие дни.