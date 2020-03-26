Брянск, , 09:51 — REGNUM 925 проб на коронавирус взяли у жителей Брянской области. Подтверждённых случаев пока два, сообщили 26 марта в региональном оперативном штабе.

Биоматериалы на исследование отсылают в НИИ «Вектор» и противочумный центр в Москве. В Брянской области сейчас ведётся создание собственной лаборатории для проведения тестов на коронавирус, всего обследовано 925 человек.

Подтверждено два случая заболевания — обе пациентки находятся на лечении в Брянской областной инфекционной больнице №1, их состояние удовлетворительное.