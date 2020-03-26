Уфа, , 09:52 — REGNUM Адвоката обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере в Уфе. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, в конце прошлого года 39-летний обвиняемый предложил своему подзащитному, в отношении которого расследовалось уголовное дело в Уфе, за взятку 1,2 миллион рублей обеспечить прекращение уголовного преследования. Эти деньги он якобы передаст сотрудникам районной прокуратуры.

На самом деле, отмечают следователи, обвиняемый не мог гарантировать прекращение уголовного дела, а вышеуказанную сумму он планировал присвоить. Подзащитный сначала согласился, но после обратился с заявлением в органы ФСБ.

Адвокат был задержан при передаче денег с поличным сотрудниками УФСБ России по Башкирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что задержанному предъявлено обвинение. Свою вину он признал. В настоящее время фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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