Орск, Оренбургская область, , 09:46 — REGNUM В городе Орск Оренбургской области носитель коронавируса выявлен во время отработки списков граждан, вернувшихся из-за границы, полученных от полиции. Об этом сообщила министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Напомним, в Орске 25 марта выявлен мужчина, который вернулся из Мексики, но продолжал ходить на завод, проигнорировав карантин. Предварительный тест показал положительную реакцию на коронавирусную инфекцию.

По данным минздрава региона, орчанин приехал из-за рубежа 11 марта. «С 20 марта 2020 года мы ежедневно получаем через УМВД России по Оренбургской области списки граждан, которые пересекли границу за предыдущие сутки. 20 марта мы так же запросили аналогичные данные за период с 11 марта по приезжающим из всех стран, поскольку 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию по всему миру. В выходные дни медики Оренбургской области во всех муниципальных образованиях активно отрабатывали данные списки, в том числе и в городе Орске. 21 марта в Орске был выявлен житель, который вернулся из-за границы 11 марта. Таким образом, мужчина был выявлен активно, так как сам не обратился по приезду на горячую линию и в медорганизацию», — отметила Савинова.

Мужчину сразу взяли под медицинское наблюдение, выдали больничный лист и поставили диагноз — здоров. Однако 25 марта получили предварительный положительный тест на коронавирусную инфекцию. В это же день биоматериал направили на исследование в лабораторию Новосибирска.

Напомним, из-за орчанина, проигнорировавшего домашний карантин по приезду из Мексики, изолированы 154 человека — это сотрудники орского завода и их семьи.

Перед главой Орска поставлена задача выделить ответственного сотрудника, который будет контролировать и оказывать необходимую помощь и соцподдержку всем контактным на период изоляции. «Никакой причины для паники нет», — подчеркнула министр здравоохранения Оренбуржья.

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