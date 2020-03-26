Пекин, , 09:46 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 впервые подтвердилось у продавщицы креветок, связанной с рынком морепродуктов «Хуанань» в Ухане. Однако пока неизвестно, как заразилась женщина и была ли она «нулевым пациентом», пишет китайская газета «Пэнпай».

Пока специалисты не выяснили, начала ли инфекция распространяться с рынка. Также неясно, при каких обстоятельствах вирусом впервые заразился человек.

У женщины по фамилии Вэй, торговавшей живыми креветками на рынке «Хуанань», 11 декабря 2019 года поднялась температура. Именно у неё позднее подтвердилось заражение COVID-19. Этот диагноз стал первым в случае с рынком «Хуанань».

По данным на 31 декабря в первой группе носителей вируса было 27 человек, из которых 24 так или иначе контактировали с рынком. У мужчины по фамилии Чэнь контактов с рынком не было, но 16 декабря у него поднялась температура. Сам он предположил, что мог заразиться в метро или в больнице, куда он обратился в связи с недомоганием.

Читайте также: Власти Пекина обязали всех пациентов с жаром сдавать тест на коронавирус