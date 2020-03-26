Москва, , 09:43 — REGNUM Ситуация с пандемией нового типа коронавируса повлияла на планы жителей России на отпуск в 2020 году. Так, 10% респондентов решили совсем отменить отдых из-за эпидемии. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

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При этом 16% опрошенных не намерены отказываться от положенного отпуска, однако планируют его провести дома или на даче, сообщает RT. Путешествовать по России собираются 7% жителей страны. Не боятся новостей о распространении коронавируса и по-прежнему планируют отдых за границей всего 3% опрошенных.

При этом 64% участников опроса не планируют в ближайшие пару месяцев уходить в отпуск в связи с распространением коронавируса.

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Добавим, что участие в опросе приняли 4 тыс. жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале опрос сервиса путешествий Туту.ру показал, что более трети российских путешественников пересмотрели свои планы на отпуск на фоне новостей о коронавирусе.