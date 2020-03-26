Ташкент, , 09:43 — REGNUM Сотрудники ГУВД Ташкента за один день привлекли к административной ответственности 66 человек, которые находились на улице без медицинских масок, сообщили 26 марта в пресс-службе ГУВД.

Задержанные лица нарушили санитарное законодательство. Наказание за такое правоотношение предусматривает штраф в размере от одной до трех базовых расчетных величин (БРВ), или $23,4−70,3.

Кроме того, 35 человек во время домашнего карантина вышли из дома, нарушив правила борьбы с эпидемией. Размер штрафа составляет от трех до пяти БРВ, или $70,3−121.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 марта на карантин в Узбекистане закрыли Наманган. Въезд в город разрешен только местными жителям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане на карантин закрыли Наманган