Барнаул, , 09:42 — REGNUM Пока весь мир спасается от коронавируса, чиновники в Алтайском крае демонстрируют чудеса невозмутимости и спокойствия. Как пишет ИА «Банкфакс», сегодня, 26 марта, выяснилось, что ещё один государев слуга не побоялся слетать на отдых в Таиланд, где зарегистрирована уже почти тысяча случаев заболевания коронавирусной инфекцией и есть погибшие.

Речь идёт о руководителе инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олеге Веремеинко. После возвращения в Барнаул он, как и все другие туристы, вместо возвращения на работу, согласно правилам, ушёл на режим самоизоляции.

Начальник департамента губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев пояснил, что в таком положении Веремеинко будет находиться в течение двух недель, пока не станет окончательно ясно, подхватил ли он инфекцию.

Напомним, днём ранее выяснилось, что на отдыхе в Таиланде до сих пор находится руководитель минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. Как выяснилось, губернатор Виктор Томенко о её заграничном отдыхе был проинформирован заранее.

Кстати, на днях сам глава региона, говоря об эпидемии коронавируса, отметил:

Ситуация тревожная. Мы на нее смотрим спокойно, по-деловому. Тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву — случаев заражения в Алтайском крае на текущий момент нет». губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Эта ситуация вызвала неоднозначные комментарии в интернет-ресурсах. К примеру, канал «Неляпунов» довольно жёстко прокомментировал такую «убаюкивающую» позицию властей:

«Вы гордитесь, тем что в Алтайском крае нет COVID-19. Это не ваша заслуга, а небольшая передышка, которую нам дало провидение, Господь Бог, фортуна для того, чтобы краевые чиновники не почивали на лаврах, не ловили хайп перед выступлением президента, а готовились к борьбе с коронавирусом и весенним паводком. Как вы боролись со снегом, мы уже знаем!».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта министерство здравоохранения Таиланда известило, что общее число инфицированных в стране достигло 934 человек, четыре человека скончались, а 70 излечились.

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