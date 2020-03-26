Владивосток, , 09:46 — REGNUM Получить новую меру социальной поддержки — выплаты на детей от 3 до 7 лет — приморские семьи смогут уже в июне, на месяц раньше запланированного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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О поддержке семей в период пандемии коронавируса призвал президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам России 25 марта. Глава государства поручил ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу.

«Принципиально важно, чтобы семьи начали получать выплату не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне», — сказал Владимир Путин.

По информации министерства труда и социальной политики Приморья, выплата будет установлена с 1 января 2020 года, средства перечислят на счета граждан за все предшествующие месяцы уже в этом полугодии.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин распорядился ускорить внедрение новых мер поддержки семей с детьми.