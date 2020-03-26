Москва, , 09:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин чётко указал, что здоровье и благополучие граждан — это приоритет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение главы государства о выходной неделе.

«И главное сейчас — это борьба с распространением коронавируса и минимизация рисков. Вокруг России везде очаги эпидемии коронавируса.

Поэтому и перенос даты голосования 22 апреля, и объявление нерабочей неделе, и отмена авиасообщения со всеми странами — это и есть реализация положения Конституции, что «Россия — социальное государство», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом.

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