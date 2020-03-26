Москва, 26 марта 2020, 09:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин чётко указал, что здоровье и благополучие граждан — это приоритет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение главы государства о выходной неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом.
Читайте также: Большинство жителей РФ поддержали решение Путина о выходной неделе