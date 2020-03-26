Владивосток, , 09:37 — REGNUM Волонтёры штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции занимаются развозом заказов по квартирам пожилых людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Активисты принимают звонки по горячей линии от пожилых жителей, и затем волонтёры доставляют им на дом продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

«Старшее поколение — люди из группы риска, поэтому сегодня мы принимаем звонки по горячей линии и выполняем все поступающие просьбы. Человек может обратиться один раз по общему телефону, а дальше мы продолжаем общаться лично», — уточнил волонтёр Алексей Свиридов.

Как сообщало ИА REGNUM, две тысячи человек отправлены на домашний карантин в Оренбуржье.