Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 09:30 — REGNUM В кузбасском посёлке Шерегеш, рядом с которым развивается горнолыжный курорт, приказом Министерства юстиции России, будет ликвидирована исправительная колония строгого режима № 4. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации правительства региона.

Весной 2018 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что перед Шерегешем стоят масштабные задачи, а режимное учреждение мешает нормальному развитию туристической зоны и должно быть ликвидировано.

В ГУФСИН РФ по Кузбассу сообщили, что сейчас индивидуально работают с каждым сотрудником — им предлагаются различные должности в других учреждениях региона. Предусмотрены выплаты для переезда в другой населённый пункт и компенсация за наём жилья.

Разработан план по переводу осужденных в другие исправительные учреждения Кузбасса с соответствующим режимом.