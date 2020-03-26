Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области за сутки (по состоянию на утро 26 марта) число граждан, находящихся под меднаблюдением, выросло на 861. На домашнем карантине пребывает 2001 человек, который вернулся из из-за границы либо контактировал с людьми, приехавшими из-за рубежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

В боксированных палатах больниц находятся 52 пациента. Их состояние здоровья медики оценивают как стабильнее, удовлетворительное. Стоит отметить, что 25 марта в стационарах находились 36 человек.

На сегодняшний день 118 человек сняты с карантина. По данным минздрава, в регионе нет проблем с проведением тестовых исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье выявлено четыре случая коронавируса.