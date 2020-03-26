Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM У тринадцати свердловчан, живущих не в Екатеринбурге, подоревают новый коронавирус. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные граждане сейчас находятся в больницах.

Ещё 191 человек лежит в подозрением на COVID-19 в Екатеринбурге, добавил Козловских. Они вернулись из-за границы с признаками ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтверждено 13 случаев заражения COVID-19. Граждане госпитализированы в больнице № 40 Екатеринбурга.

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