Москва, , 09:23 — REGNUM Уже на следующей неделе в Москву придёт заметное похолодание. По данным Гидрометцентра, температура воздуха существенно понизится в понедельник, 30 марта.

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Так, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров в ночные часы опустятся до 0 °C. Днём воздух не прогреется выше 11 °C. 31 марта в Москве прогнозируется облачная погода и дождь.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во вторник также возможно выпадение небольшого снега, а температура в этот день приблизится к норме после череды ярких аномалий.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 марта, в Москве ожидается небольшая облачностью. Температура воздуха составит 11 — 13 °C.