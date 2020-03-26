Москва, , 09:23 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации родителям, как говорить с детьми о ситуации с коронавирусом. Самый главный совет — быть честным и объяснить правду доступным для ребенка языком, сообщается на сайте ведомства.

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Нужно пригласить ребенка открыто обсудить эту тему. Задать вопросы, ответить на интересующие их вопросы. Не преуменьшать и не избегать обсуждения проблем, связанных с коронавирусом.

Если дети волнуются, успокоить их. Рассказать, как защититься от коронавируса, о правилах гигиены, не внушая опасений. Подбодрить их и, чтобы отвлечь от грустных мыслей, заняться с ними любимыми делами.

Как сообщал ИА REGNUM, большинство граждан России (60%) поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса.

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