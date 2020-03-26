Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:26 — REGNUM В индийском штате Джамму и Кашмир зафиксирована первая смерть от последствий коронавируса, об этом 26 марта сообщил представитель правительства регионе Рохит Кансал на своей странице в Twitter.

Скончавшимся оказался мужчина в возрасте 65 лет, он был первым инфицированным в регионе, от него заразились еще 11 человек.

«Печальные новости: первая смерть от коронавируса — 65-летний мужчина, также подтвердились еще четыре случая заражения у людей с ним контактирующих», — отметил Кансал.

Напомним, в настоящее время в штате Джамму и Кашмир зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом, под наблюдением находятся порядка 5 тыс. человек. Один человек выздоровел.

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