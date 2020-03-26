Сухум, , 09:24 — REGNUM Прием граждан приостановлен в подразделениях министерства внутренних дел Абхазии с 25 марта в рамках мер по защите населения от заражения коронавирусом, объявленных президентом страны Валерием Бганбой. Об том сообщает пресс-служба МВД республики.

«В частности, приостановлен прием граждан в адресно-справочном бюро, городских отделах и территориальных отделениях паспортного управления МВД РА. Отделение регистрации автомототранспортных средств Управления Государственной автомобильной инспекции МВД РА работает на данный период в ограниченном режиме по внутреннему графику», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, временно запрещены свидания с гражданами, которые находятся в изоляторах временного содержания.

Вместе с тем, в сообщении пресс-службы говорится, что руководству управлений и отделов поручено пресекать массовые скопления людей. А управлению экономической безопасности и противодействия коррупции поручено составить план действий, который позволит не допустить роста цен на продукцию первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 25 марта на две недели введены строгие меры по профилактике распространения коронавируса. Приостановлена работа многих торговых объектов, запрещена работа общественного транспорта, закрыта граница для туристов из-за рубежа.

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