Берн, , 09:25 — REGNUM В Швейцарии, Италии и Испании зафиксировано больше всего заражений коронавирусом на 1 млн жителей. Это следует из данных на портале worldometers.info.

По состоянию на 08:40 мск 25 марта в Швейцарии насчитывается 10 тыс. 897 заразившихся, что соответствует 1259 случаям на 1 млн человек. На втором месте находится Италия, где на 1 млн приходится 1230 заболевших. Всего в этой стране зафиксировано свыше 74 тыс. заражений.

Далее идут Испания, Австрия и Норвегия, где на 1 млн выявлено 1059, 620, 572 и случая соответственно. США занимают 34-е место, нам заразились 207 человек из миллиона, Россия находится на 135-й строчке. В РФ на 1 млн человек пока приходится 5 выявленных случаев заболевания.

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