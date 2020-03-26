Оренбург, , 09:16 — REGNUM В Орске Оренбургской области из-за мужчины, который вернулся из Мексики, но проигнорировал домашнюю самоизоляцию, на карантин отправили 154 человека — это сотрудники завода и их семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе по предотвращению распространения коронавируса.

Для 76 переведенных на карантин граждан потребовался больничный. Напомним, 25 марта в Орске выявлен местный житель с предварительно положительным результатом тест-системы. Мужчина вернулся из Мексики, однако продолжал ходить на работу. Случай прокомментировал губернатор Денис Паслер, назвав его вопиющим.

Для подтверждения диагноза анализы направлены в сертифицированную лабораторию «Вектор». Сейчас пациент находится в изолированной палате в больнице.

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