Пекин, , 09:06 — REGNUM Бывший председатель Высшего народного суда провинции Аньхой на востоке Китая обвинен во взяточничестве, сообщили 25 марта в Верховной народной прокуратуре КНР.

Чжан Цзянь также является бывшим секретарём группы ведущих партийных членов Компартии Китая в судах, был обвинен в своекорыстии и использовании своего должностного положения в извлечении личной прибыли, лоббируя интересы третьих лиц в обмен на материальное вознаграждение.

Дело Чжана было передано Сямэньской муниципальной народной прокуратуре в провинции Фуцзянь на востоке Китая для дальнейшего расследования. Со свой стороны Национальная надзорная комиссия завершила расследование. Чжан предстанет перед Сямэньским промежуточным народным судом.