Амстердам, , 09:02 — REGNUM Правительство Нидерландов намерено 31 марта рассмотреть вопрос о продлении мер против коронавируса после 6 апреля. Об этом премьер-министр Марк Рютте заявил 25 марта в ходе брифинга по завершению кризисного совещания Совета министров.

По словам Рютте, 31 марта будет проведена инвентаризация состояния дел в стране после принятых в последние недели мер. На основании этой инвентаризации будут приняты дальнейшие решения. Он подчеркнул, что речь идёт о всех мерах, которые сейчас действуют до 6 апреля, в т.ч. закрытие школ и развлекательных заведений, а также дистанционная работа.

Единственная мера, которая уже продлена до 1 июня, это запрет на проведение публичных мероприятий, на проведение которых требуется разрешение местных властей.

В ходе брифинга Рютте отметил, что по сравнению с предыдущими выходными хорошо заметна разница в том, как население соблюдает принятые властями меры. По его словам, с 23 марта заметно более тщательное соблюдение мер, в частности, требование о сохранении дистанции в 1,5 метра по отношению к окружающим.