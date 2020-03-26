Пекин, , 08:56 — REGNUM В общей сложности 21 046 медицинских работников со всего Китая покинули эпицентр эпидемии нового коронавируса в стране провинцию Хубэй после ее сдерживания, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Тем не менее, 16 558 медиков из 139 медицинских команд по-прежнему продолжают нести свою службу в Ухане, который некогда был самым пострадавших от эпидемии в стране. Первая группа з 41 медицинского эксперта покинула город еще 17 марта, отдав свой долг в 14 временных и семи специализированных госпиталях.

Медики покинули город на скоростных поездах совершенно бесплатно, получив также бесплатные обеды, которые были предоставлены компанией China State Railway Group Co., Ltd.

Курьерские службы, включая SF Express, обеспечили бесплатную доставку для медицинского персонала. Так, 23 марта SF Express доставила 929,4 тонн багажа медиков совершенно бесплатно, не взяв с них ни копейки из 6,69 млн юаней (около $946 тыс.) за предоставленные услуги. Для народа Китая медики сегодня являются национальными героями.