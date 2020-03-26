Сухум, , 08:59 — REGNUM Больницу, которая станет в Абхазии резервным госпиталем для возможных инфицированных коронавирусом, определили 25 марта на совещании под руководством министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакии. Об этом сообщает пресс-служба абхазского минздрава.

Сообщается, что готовить к приему заболевших COVID-19 будут Гудаутскую центральную районную больницу. В ней имеется инфекционный корпус на 70 мест, но их количество можно увеличить за счет других отделений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта в Абхазии введены дополнительные меры по защите населения от коронавируса. На две недели запрещен въезд иностранным туристам, приостанавливается работа рынков и других объектов, деятельность которых предполагает работу с большим количеством клиентов. Также остановлена работа общественного транспорта, кроме такси.

Напомним также, на территории Абхазии нет выявленных случаев заражения коронавирусом.

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