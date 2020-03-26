Барнаул, , 08:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин, подписавший указ о нерабочей неделе, вероятно, обладает информацией о неблагоприятном сценарии распространения коронавирусной инфекции, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM установление с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, а также обращение главы государства к нации, он пояснил:

«У меня сложилось впечатление о том, что у президента появилась информация о неблагоприятном сценарии в плане распространения коронавирусной инфекции на территории России. А подобная беда требует от руководства страны адекватных решений, которые были бы нацелены на возможно широкую социальную поддержку населения.

Ключевыми моментами обращения главы государства можно считать введение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, что в идеале позволит уменьшить распространение инфекции в коллективах, а также разнообразные меры социальной поддержки населения и протекции малого и среднего бизнеса. Всё это позволит смягчить для большинства россиян последствия очевидно нового мирового финансового кризиса, обусловленного пандемией коронавирусной инфекции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ об объявлении в России нерабочей недели Владимир Путин подписал вскорости после того, как отменил в Санкт-Петербурге все запланированные мероприятия, посвящённые Дню культуры, и выступил с обращением к гражданам России. Отмечается, что решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан в России.

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