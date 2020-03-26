Амстердам, , 08:53 — REGNUM Число коронапациентов в отделах реаниматологии голландских больниц 25 марта выросло на 98 человек, или 18%. В настоящий момент в реаниматологии находится 644 пациентов, заражённых вирусом COVID-19.

Выступая 25 марта перед депутатами парламента, председатель Нидерландского объединения реаниматологов Дидерик Гоммерс заявил, что, по его наблюдениям, в настоящий момент не хватает центральной координации больниц за пределами провинции Северной Брабант, которая наиболее сильно поражена вспышкой коронавируса. По его словам, за пределами провинции также по прежнему не в полной мере осознают остроту проблемы.

Предположительно к 1 апреля потребность коек в реаниматологии по всей стране составит 1.600 коек при реальном количестве в 1.150. Данный расчёт основан на том, что к 1 апреля в стране может оказаться 1.100 коронапациентов и 500 пациентов с другими болезнями, которых также потребуется разместить в реаниматологии. К концу мая ожидается, что потребность составит 2.200 коек.