Доха, , 08:53 — REGNUM Власти Катара вводят дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, об этом 26 марта сообщает Al Arabia.

В частности, начиная с сегодняшнего дня, 26 марта, в стране будут временно закрыты офисы по обмену и переводу денег для физических лиц. Денежные средства можно будет переводить в режиме онлайн.

Напомним, ранее правительство Катара распорядилось закрыть общественные места, а также некоторые магазины, торгующие товарами не играющими первостепенную роль в жизнедеятельности человека.

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