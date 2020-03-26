Амстердам, , 08:49 — REGNUM В течении 25 марта число жертв коронавируса в Нидерландах увеличилось на 80 человек. Таким образом, с начала вспышки вируса COVID-19 в Нидерландах от его последствий скончалось уже 356 человек. Об этом в ежедневном отчёте сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде.

Число официально подтверждённых случаев заражения в течении 25 марта увеличилось на 852 человек и составляет теперь по всей стране 6.412 случаев. Всего с начала вспышки госпитализировано 1.836 человек. 25 марта Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде сообщил о 265 новых случаях госпитализации.

В Национальном институте 25 марта предполагают, что количество новых госпитализаций, возможно, постепенно снижается. Это могло бы свидетельствовать о том, что снижается скорость распространения вируса COVID-19. По мнению института, в ближайшие дни должно выясниться, действительно ли началось снижение.

Выступая перед депутатами парламента, директор Национального института по здравоохранению и окружающей среде Яп ван Диссел заявил, что распространение вируса по Нидерландам возможно замедлилось и стабилизируется. Ван Диссел сообщил о «положительной тенденции», при которой заражённый человек переносит вирус на одного другого, а не на двух-трёх. Он подчеркнул, что речь пока идёт только о предварительной оценке.