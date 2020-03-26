Москва, , 08:46 — REGNUM Под наблюдением врачей в России из-за распространения коронавируса остаются 138 769 человек, сообщили 26 марта в Роспотребнадзоре.

По данным на 26 марта в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом, в том числе 163 человека за минувшие сутки, 29 человека выздоровели.

Отметим, еще вчера, 25 марта, под наблюдением врачей оставались 112 тыс. пациентов. Тесты на коронавирус прошли 192 тыс. человек. С начала года под наблюдением находились 172 254 человека.

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