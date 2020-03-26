Кызыл, , 08:43 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол признал некоторые трудности в ряде моментов в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, нет в аптечной сети медицинских масок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

По словам главы, он обращался в федеральный штаб по вопросу нехватки масок. Как отмечается, в России их производством занимаются только два предприятия, которые в настоящее время не могут обеспечить ими всю страну.

«На днях нам должны завезти партию масок, но я бы просил особо не надеяться. Надо шить самим, тем более, что марлевая повязка намного лучше работает, чем маска из нетканого материала», — отметил Шолбан Кара-оол.

Напомним, из-за угрозы эпидемии на въездах в республику будут установлены санитарные посты для проверки температуры у всех въезжающих. Как сообщало ИА REGNUM, в случае отклонений гражданам сделают тест на коронавирус.

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