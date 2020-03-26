Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве 26 марта температура воздуха приблизится к рекордным значениям, сообщили в центре «Фобос».

"Метеоусловия в столичном регионе будет определяться погожим влиянием скандинавского антициклона с центром над Белоруссией, что сулит москвичам и жителям Подмосковья малооблачную, сухую и по-апрельски теплую погоду с температурным фоном на 10−12 градусов выше климатических нормы», — говорится в прогнозе.

Значения столбика термометра будут близкими к рекорду 1973 года, когда метеорологи зафиксировали +15,1°С.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха и в Москве, и в Подмосковье прогреется до 15 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 8 м/с.