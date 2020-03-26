Чебоксары, , 08:40 — REGNUM Заразившийся после заграничной поездки житель Чувашии «чувствует себя хорошо». В случае выздоровления он пробудет в боксе до 2 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

«Больной чувствует себя хорошо. Согласно дорожной карте лечения, в боксе он точно пробудет до 2 апреля. Затем, если результаты анализов не выявят признаков заболевания, он будет выписан из больницы. Если результаты покажут признаки болезни, то лечение будет продолжено, и он останется в боксе», — говорится в сообщении.

По данным на 26 марта, в Чувашии медицинское обследование прошли 776 человек, из них под наблюдением врачей остаются 487. Подтверждён один случай заражения коронавирусом: инфекция выявлена у мужчины после возвращения из Бразилии транзитом через Швейцарию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 марта в Чувашии действует домашний карантин для лиц старше 65 лет. Ранее главный внештатный специалист-гериатр минздрава Чувашии Нина Сидорова отмечала, что в условиях угрозы коронавируса «лучшее лекарство» для пожилых граждан — «решение строго соблюдать меры профилактики и самоизоляции». Она напоминает, что «вирус не распространяется сам — его распространяют люди».

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