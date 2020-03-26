Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Ghost Recon Breakpoint будет доступна для скачивания и бесплатной игры с 26 по 30 марта 2020 года. Об этом сообщил журнал PC Gamer.

Игра появится в сервисах Epic Games Store и Uplay. Очередное обновление добавило в неё режим Immersive Mode, изменяющий систему «лута» (выпадения предметов) и новые настройки визуального интерфейса. Геймерам также станет доступен кооперативный режим с ограничением до четырёх игроков.

Релиз тактического шутера Ghost Recon Breakpoint состоялся 4 октября 2019 года. Его разработкой занималась компания Ubisoft Paris. В качестве главного антаониста игры выступил персонаж, прототипом которого стал актёр Джон Бернтал.

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