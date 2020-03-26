Пермь, , 08:39 — REGNUM В Пермском крае принято решение об обеспечении школьным питанием детей, которые находятся на дистанционном обучении. Мера коснется той части учеников, которые воспитываются в малообеспеченных семьях или имеют проблемы со здоровьем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Выдавать продукты будут сотрудники столовых, они проверяются, у них есть медкнижки. Наборы будут выдаваться минимум на неделю», — сказала министр образования Прикамья Раиса Кассина. В настоящее время ведется разработка продуктового набора.

По данным минобра региона, мерой поддержки смогут воспользоваться более 110 тысяч школьников: 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Прикамье действует повышенный режим готовности. В регионе выявлено пять случаев коронавирусной инфекции. Перед весенними каникулами в школах ввели свободное посещение, а затем переведи детей на дистанционный формат. С 23 по 29 марта у школьников плановые каникулы, после которых все школы переходят на дистанционное образование.