Ставрополь, , 08:44 — REGNUM Торжественная церемония по поводу присвоения воздушной гавани имени Александра Суворова состоялась 25 марта в международном аэропорту Ставрополя. В этот день здесь также состоялось открытие бюста великого полководца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Напомним, имя Суворова было присвоено аэропорту Ставрополя по результатам общенационального конкурса «Великие имена России». Свои голоса за него отдали 92 тыс. человек или 75% от общего числа проголосовавших.

Во время церемонии генеральный директор компании «Новапорт холдинг» Сергей Рудаков сообщил, что аэропорт ждут серьезные преобразования. Планируется построить новый пассажирский терминал и провести реконструкцию аэродрома. Эти меры, как ожидается, позволят в дальнейшем привлечь новых перевозчиков и увеличить пассажиропоток.

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