Пекин, , 08:34 — REGNUM Все больше провинций Китая дальше снижают уровень экстренного реагирования в связи со спадом эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Провинции Сычуань и Хэйлунцзян приняли решение снизить режим экстренного реагирования, введенный на их территории в связи с новым коронавирусом, со второго до третьего уровня.

Таким образом, до третьего уровня снизили уровень экстренного реагирования уже провинция Чжэцзян и город центрального подчинения Чунцин, в то время как Синьцзян-Уйгурский автономный район снизил уровень да четвертого, самого низкого.