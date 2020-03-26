Анкара, , 08:37 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о 15 новых смертельных случаях от последствий коронавируса, об этом 26 марта он сообщил на своей странице в Twitter.

Таким образом, общее число смертей достигло 59 человек. За последние сутки также был выявлен 561 новый случай инфицирования, а общее число зараженных составило 2 тыс. 433 человек.

Напомним, на сегодняшний день коронавирус распространился по меньшей мере на 172 страны, всего заразилось порядка 460 тыс. человек, скончались свыше 20 тыс., а выздоровели — около 114 тыс. человек.

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