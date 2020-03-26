Биробиджан, , 08:43 — REGNUM Полиция Еврейской автономной области предупредила граждан, что в сложное время распространения коронавирусной инфекции нужно доверять только официальной информации и не верить слухам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЕАО.

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В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы предстоящем введении «комендантского часа» для несовершеннолетних, а их родителей будут штрафовать при появлении детей в общественных местах.

«УМВД России по ЕАО официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — сообщили в пресс-службе.

Полицейские также напомнили, что за распространение недостоверной общественно значимой информации, под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье полиция призывает граждан воздержаться от распространения фейков.