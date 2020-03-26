Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Депутатам Мажилиса (парламента) Казахстана, достигшим пенсионного возраста, разрешили не посещать пленарные заседания. Об этом 26 марта заявил председатель нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин.

По его словам, заседание проходит в измененном формате, так как все депутаты старше 65 лет остались дома. Он добавил, что мера принята в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Нигматулин добавил, что кворум позволяет проводить заседания в таком формате. Кроме того, депутаты устроились в зале парламента в соответствии с санитарными нормами.

Напомним, по данным на 26 марта в Казахстане выявлено 86 случаев заражения коронавирусом, в том числе 44 — в Нур-Султане и 34 — Алма-Ате.

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