Москва, , 08:31 — REGNUM Сотрудники, работающие в аппарате правительства России с 27 марта 2020 года, переводятся на удаленную работу. Распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Отмечается, что на удаленную работу в связи с карантином по коронавирусу переводится максимум сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рекомендовал работодателям, а перевести своих работников на удалённый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 42% работодателей из-за коронавируса готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу.

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