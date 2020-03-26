Барнаул, , 08:30 — REGNUM Часть жителей Алтайского края, получающих льготные лекарства в аптеках, столкнулись с проблемой: им стали выдавать меньшее количество дорогостоящих препаратов (кетоаналоги аминокислот), чем положено для лечения. В ИА «Банкфакс» выяснили, что медицинские организации действуют в соответствии с письмом регионального минздрава, подписанного заместителем министра здравоохранения Алтайского края Натальей Белоцкой.

В этом документе сказано, что основанием для введения ограничений по отпуску по льготным рецептам является недостаток финансирования: в 2019 году для федерального льготника оно составляло 863,75 рублей в месяц, а для регионального — 120,06 рублей.

Ситуацию уже прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«Наконец-то признали, что объемы финансирования лекарственного обеспечения изначально сформированы по усеченному варианту, а не из реальных потребностей льготников. Полагаю, что в письме открыта лишь верхушка айсберга. И непопулярные меры, предложенные в письме, не спасут ситуацию и нанесут урон здоровью людей. Необходимо увеличивать лимиты выделяемых денег на одного льготника или сделать так, чтобы болели меньше».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее родители алтайских детей, больных сахарным диабетом, заявили о намерении провести митинг в связи с тем, что маленьких пациентов перевели с импортных инсулинов на совершено незнакомый отечественный аналог с сомнительной эффективностью.

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