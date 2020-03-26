Барнаул, 26 марта 2020, 08:30 — REGNUM Часть жителей Алтайского края, получающих льготные лекарства в аптеках, столкнулись с проблемой: им стали выдавать меньшее количество дорогостоящих препаратов (кетоаналоги аминокислот), чем положено для лечения. В ИА «Банкфакс» выяснили, что медицинские организации действуют в соответствии с письмом регионального минздрава, подписанного заместителем министра здравоохранения Алтайского края Натальей Белоцкой.
В этом документе сказано, что основанием для введения ограничений по отпуску по льготным рецептам является недостаток финансирования: в 2019 году для федерального льготника оно составляло 863,75 рублей в месяц, а для регионального — 120,06 рублей.
Ситуацию уже прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской городской думе Оксана Молодых:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее родители алтайских детей, больных сахарным диабетом, заявили о намерении провести митинг в связи с тем, что маленьких пациентов перевели с импортных инсулинов на совершено незнакомый отечественный аналог с сомнительной эффективностью.
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