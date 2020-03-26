Кемерово, , 08:28 — REGNUM Кемеровские следователи начали проверку по сообщению, выявленному в СМИ. Речь идёт о новости, что мужчина предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной управлении СКР.

Информация об этом выявлена следователями в ходе мониторинга СМИ.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё у одного пациента из Кузбасса подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

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