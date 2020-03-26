Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновской области закрывают досугово-развлекательные заведения, в том числе кинотеатры, ночные клубы, кальянные. Соответствующий указ подписал 25 марта губернатор Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению, приостанавливается деятельность «ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений». Кроме того, запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Данный указ принят «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».

Отметим, что ранее губернатор Сергей Морозов, комментируя решение о свободном посещении детских садов, пояснил, что «не все родители могут себе позволить» остаться дома с маленьким ребёнком.

«Именно поэтому я попросил работодателей в первую очередь направить на дистанционную работу мам с маленькими детьми. Для кого такая мера невозможна, детские сады работают. Там введены карантинные меры, проводятся все необходимые санитарные мероприятия, а значит, наши малыши будут под присмотром», — уверен губернатор.

По официальным данным, в Ульяновской области с начала пандемии по коронавирусу из эпидемиологически неблагополучных стран прибыли 992 человека, из них под медицинским наблюдением находятся 882. На стационарном лечении с признаками ОРВИ находятся ещё 18 человек. Коронавирус подтверждён у одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта правительство России по итогам заседания оперативного штаба поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.