Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Разработчики Torchlight 3 представили новый класс персонажей в игре — Sharpshooter. Ролик с демонстрацией его возможностей они опубликовали 25 марта на YouTube-канале Play Torchlight.

Класс, название которого можно перевести как «Снайпер» или «Стрелок», специализируется на стрельбе из лука и магии призыва. Отмечается, что пистолеты и винтовки будут доступны для всех классов в Torchlight 3, но только Sharpshoote rбудет иметь доступ к луку.

«Sharpshooter — одни из самых надежных искателей приключений, которые могут использовать свои навыки для поиска артефактов, спрятанных глубоко в полных ловушек гробницах», — написала в своём блоге студия Echtra Games, разрабатывающая игру.

Проект игры Torchlight 3 сейчас проходит закрытую стадию альфа-тестирования. Ожидается, что релиз состоится в конце 2021 года.

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