Оренбург, , 09:47 — REGNUM В Оренбургской области весна 2020 года ожидается относительно благополучным по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), не исключаются единичные случаи заболевания. Заражение может быть связано с посещением лесных массивов, работами на приусадебных участках, дачах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, результаты проводимого учета свидетельствуют, что численность грызунов в зимний период 2020 года находилась в пределах нормы, характерной для этого времени года. При оптимальных погодных условиях к июлю численность грызунов восстановит свою популяцию, и, как следствие, возрастет число заражений среди людей.

Стоит отметить, природные очаги ГЛПС распространены практически повсеместно на территории Оренбургской области. Особенно неблагополучными являются Оренбургский, Бугурусланский, Бузулукский, Северный, Тюльганский районы, Кувандыкский городской округ, где расположены большие лесные массивы и обитает рыжая полевка.

«С целью профилактики заражения ГЛПС необходимо круглогодично соблюдать меры личной гигиены, проводить уборку дачных домиков после зимы с дезинфицирующими средствами, в перчатках и респираторах», — напомнили в Роспотребнадзоре.